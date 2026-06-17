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В Петербурге началась реставрация Конюшенного ведомства

В Санкт-Петербурге стартовал первый этап реставрации Конюшенного ведомства — противоаварийные работы на объекте у набережной Мойки. Специалисты укрепят стены и колонны, восстановят кирпичную кладку, проведут гидроизоляцию фундаментов и устранят аварийность корпусов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Проект реализуется по программе «Рубль за метр» при участии инвестора — ООО «ВЕДОМСТВО». Работы продлятся десять месяцев. Исторические своды галерей сохранят в первозданном виде. На днях проект получил золотой диплом на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».

После завершения реставрации в центре Петербурга появится новая общественная зона: входы в комплекс организуют через пять исторических павильонов, восстановят фасады церкви Спаса Нерукотворного Образа, а внутри разместят площадки для форумов, выставок, концертов и ярмарок. Сроки завершения работ объявят позже.

Конюшенное ведомство — один из старейших и крупнейших административно-хозяйственных комплексов Санкт-Петербурга. Его история неразрывно связана с бытом российских императоров, важнейшими траурными событиями и великими архитекторами.