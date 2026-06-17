В Петербурге началась реставрация Конюшенного ведомства

После завершения реставрации в центре Петербурга появится новая общественная зона: входы в комплекс организуют через пять исторических павильонов, восстановят фасады церкви Спаса Нерукотворного Образа, а внутри разместят площадки для форумов, выставок, концертов и ярмарок. Сроки завершения работ объявят позже.