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В ФК «Пари НН» официально объявили о трансфере Шнапцева в «Балтику»

При этом в договор включили особое условие: если в будущем футболист перейдёт в третий клуб, «Пари НН» получит определённый процент от суммы нового трансфера.

Футбольный клуб «Балтика» выкупил права на защитника Максима Шнапцева у ФК «Пари НН» за денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

При этом в договор включили особое условие: если в будущем футболист перейдёт в третий клуб, «Пари НН» получит определённый процент от суммы нового трансфера.

Максим Шнапцев стал игроком нижегородского клуба в июле 2023 года. За это время он отыграл за «Пари НН» 56 матчей в разных турнирах и отметился пятью результативными передачами.

В ФК «Пари Нижний Новгород» поблагодарили спортсмена за вклад в командную игру и пожелали ему ярких достижений на новом этапе карьеры.

Ранее наставник «Пари НН» рассказал о вылете из РПЛ.