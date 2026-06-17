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Спортзал с заботой о защитниках на Луганщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске открыли новый зал физического восстановления для ветеранов СВО.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске открыли новый зал физического восстановления для ветеранов СВО.

На первом этапе реабилитацию пройдут порядка 70 человек.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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