Спортзал с заботой о защитниках на Луганщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске открыли новый зал физического восстановления для ветеранов СВО.
На первом этапе реабилитацию пройдут порядка 70 человек.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
16+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске открыли новый зал физического восстановления для ветеранов СВО.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Луганске открыли новый зал физического восстановления для ветеранов СВО.
На первом этапе реабилитацию пройдут порядка 70 человек.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
16+