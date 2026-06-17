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69 партий арбузов из Узбекистана экспортировали в Ростовскую область

Весь товар прошел фитосанитарный контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В период с 1 по 11 июня 2026 года в Ростовскую область осуществлён импорт арбузов из Узбекистана общим объёмом более 1 300 тонн. Партия состояла из 69 отгрузок.

Вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль под надзором управления Россельхознадзора. Арбузы сопровождались необходимыми сертификатами соответствия.

Для подтверждения безопасности продукции специалисты отобрали образцы и направили их на лабораторную экспертизу в Донской филиал «ЦОК АПК». По результатам исследований карантинные объекты не выявлены.

По итогам проверки оформлено 69 актов о прохождении фитосанитарного контроля. После завершения всех процедур грузы направлены получателям по указанным адресам.