69 партий арбузов из Узбекистана экспортировали в Ростовскую область

В период с 1 по 11 июня 2026 года в Ростовскую область осуществлён импорт арбузов из Узбекистана общим объёмом более 1 300 тонн. Партия состояла из 69 отгрузок.
Вся продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль под надзором управления Россельхознадзора. Арбузы сопровождались необходимыми сертификатами соответствия.
Для подтверждения безопасности продукции специалисты отобрали образцы и направили их на лабораторную экспертизу в Донской филиал «ЦОК АПК». По результатам исследований карантинные объекты не выявлены.
По итогам проверки оформлено 69 актов о прохождении фитосанитарного контроля. После завершения всех процедур грузы направлены получателям по указанным адресам.