«Дон-Строй» отремонтирует институт сахарной свеклы под Воронежем за 427 млн

ООО «Дон-Строй» зарегистрировали в городе Павловске Воронежской области в августе 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания компанией руководит Владимир Калинин, который также является ее единственным учредителем. В 2025 году выручка фирмы почти достигла 2 млрд руб., увеличившись на 30,3% по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль выросла вдвое — с 19,7 млн до 39,4 млн руб. За все время существования с ООО «Дон-Строй» было заключено более 360 госконтрактов на сумму около 15 млрд руб. Крупнейшие заказчики — администрация Павловского района, министерство строительства Воронежской области и администрация Боброва.