Глеб Никитин представил нижегородский опыт на туристическом форуме в Москве

По итогам 2025 года Нижегородская область уверенно вошла в тройку лидеров России по устойчивости развития туризма: поток гостей достиг 5 млн человек в год.
Лучшие практики развития индустрии гостеприимства в регионе представил на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Нижегородская область в 2018 году и в 2026-м — это абсолютно разные регионы, — сообщил Глеб Никитин на пленарном заседании форума. — Раньше, планируя поездки на выходные, многие даже не рассматривали Нижний Новгород. Сейчас ситуация принципиально иная. Мы сделали туризм абсолютным приоритетом и реализовали системный подход».
Цифры говорят сами за себя: турпоток в регион по сравнению с юбилейным для Нижнего 2021 годом вырос в полтора раза — до 5 млн человек. Туристы за год потратили в Нижегородской области более 80 млрд руб.
Глава региона, представляя нижегородский опыт, предложил рассматривать туристический ландшафт в нескольких измерениях. Так, логистическое измерение подразумевает развитие железнодорожного, авиационного, речного и автотуризма, а функциональное измерение предполагает насыщенную событийную программу.
Особое внимание — трансформации малых исторических городов в центры туризма. В пример глава региона привёл Выксу — индустриальный моногород, ставший центром современной культуры. Так, благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» индустриальный Шухов-парк и ежегодный «Выкса-фестиваль» создали новый облик города металлургов Выксы.
Как сообщалось ранее, всё больше гостей приезжают в Нижегородскую область как автотуристы — за пять месяцев 2026 года таким образом в регионе побывали уже 190 тыс. человек.