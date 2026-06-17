Замминистра культуры России внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Алексеевой были опубликованы на сайте в среду. «Миротворец» обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что замминистра культуры встретилась с представителями регионов Содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке в рамках форума «Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России».
Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.