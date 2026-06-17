Более 65,5 тысячи детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области

«Наши вожатые — активные, позитивные и профессиональные! Воспитанникам очень нравятся их идеи для игр и новые методы ведения этих игр. Новые стены школы нам тоже помогают. У нас два огромных актовых зала, где можно даже в плохую погоду разместить всех ребят и организовать им досуг», — поделилась заместитель директора школы № 189 Татьяна Зюзина.