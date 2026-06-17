Более 65,5 тысячи детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях Нижегородской области

В период летних каникул в пришкольных лагерях Нижегородской области отдохнут более 65,5 тысячи детей — от первоклассников до десятиклассников. Всего в регионе на базе образовательных организаций организована работа свыше 1,1 тысячи лагерей. Об этом рассказали в министерстве образования региона.
В ведомстве отметили, что работа с детьми в каждом пришкольном лагере строится по тщательно проработанной программе. Она включает не только развлекательные мероприятия, но и познавательные лекции, а также активную экскурсионную деятельность — посещения музеев, выставок и театров, что делает отдых полезным для расширения кругозора учеников.
«Мы ежегодно совершенствуем программы работы всех наших лагерей, делая акцент на разнообразии досуга. Учитывая интересы современных детей, в этом году во многие программы были включены занятия робототехникой. Разумеется, содержание занятий варьируется в зависимости от возраста воспитанников: для школьников младшей группы особое внимание уделяем связи с природой, экскурсиям, ребятам постарше предлагаем погружение в различные предметные области в интерактивном формате», — рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Министр подчеркнул, что к работе с воспитанниками пришкольных лагерей активно привлекаются вожатые из числа студентов Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. В общей сложности в загородных лагерях региона этим летом трудятся более 280 студентов вуза, а в пришкольных — свыше 70 студентов. Аналогичная практика доступна и студентам профильных колледжей.
Так, в пришкольном лагере школы № 189 Советского района Нижнего Новгорода, открывшейся в 2025/2026 учебном году, сейчас отдыхают 165 детей. С ними работают не только школьные педагоги, но и трое вожатых-студентов из Мининского университета.
«Наши вожатые — активные, позитивные и профессиональные! Воспитанникам очень нравятся их идеи для игр и новые методы ведения этих игр. Новые стены школы нам тоже помогают. У нас два огромных актовых зала, где можно даже в плохую погоду разместить всех ребят и организовать им досуг», — поделилась заместитель директора школы № 189 Татьяна Зюзина.
Напомним, школа № 189 Нижнего Новгорода открылась 1 сентября 2025 года. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1600 мест, было построено в рамках национального проекта «Образование», преемником которого стал нацпроект «Молодежь и дети».
Благодаря нацпроекту в начале 2025/2026 учебного года в Нижегородской области открылись две новые школы и два новых корпуса ранее запущенных школ. Объекты построили в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Кроме того, нацпроект «Молодежь и дети» позволил выполнить комплексный капитальный ремонт еще 20 образовательных учреждений в различных муниципалитетах региона. Ремонты по отдельным видам работ были также проведены в 53 школах региона.
Напомним, строительство и капитальный ремонт образовательных объектов — один из главных приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». Цель проводимой в регионе работы — улучшать не только качество образовательной среды, но и ее доступность для каждого ребенка. Создание современных, безопасных и комфортных условий для обучения напрямую способствует повышению качества образования, мотивации учеников и профессионального роста педагогов.
Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
Возрастное ограничение: 6+.