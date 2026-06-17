Задерживается вылет четырёх авиарейсов из Сочи в Пермь

Вылет четырёх авиарейсов из Сочи в Пермь задерживается, информирует онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Пассажирам, чьи рейсы задерживаются, оказывается помощь, сообщила сайту perm.aif.ru пресс-служба международного аэропорта Сочи.
«Мы выдавали карематы (туристическая “пенка — прим. ред.), выставляли дополнительные посадочные места, размещали пассажиров с детьми старше 7 лет в отдельном помещении, надували матрасы”, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Также доступна бесплатно комната матери и ребёнка, сетевой магазин с «достаточно городскими ценами», во всех зонах — «чистой» и «грязной» — расположены питьевые фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
По другим направлениям фиксируются задержки и отмены рейсов.
Как писал сайт perm.aif.ru, 15 июня в пермском аэропорту Большое Савино на 13 часов задерживался рейс до Сочи.