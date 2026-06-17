«То, что она рисует, мне легло на душу»: супруг помог жене-художнице воплотить мечту и создать галерею в Калининграде

Сам Владимир рассказывает о картинах супруги так: "Когда появились первые 500 работ маслом, я подумал: ничего себе, сколько стоят все эти краски, рамы, подрамники и так далее. Когда стало под тысячу масляных работ, я начал радоваться, потому что она (Людмила — ред.) была всё время довольна.