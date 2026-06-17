В поддержку «Коляда-театра» собрали более 400 подписей

Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти единственного учредителя — Николая Коляды. Драматурга не стало в ночь на 2 марта 2026 года. Сейчас театр не может сдать ни налоговую отчетность, ни выплатить зарплату сотрудникам — электронная подпись Николая Коляды отозвана. Замдиректора «Коляда-театра» Эка Вашикидзе подала иск в суд, в котором просит признать ее руководителем, однако судебное заседание постоянно переносится.