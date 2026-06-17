В Красноярском крае 13 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Красноярском крае выпускники узнали результаты сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Этот предмет является одним из обязательных для получения аттестата. Всего экзамен сдавали 15 059 человек. Высокие баллы (более 80) получили 1490 выпускников, а 13 выполнили работу на 100 баллов. В прошлом, 2025 году стобалльников по этому предмету было 11, напомнили в министерстве образования Красноярского края. В Красноярске высший балл получили выпускники школ № 157, № 143, № 151, лицея № 1, гимназии № 13 «Академ» и комплекса «Покровский». Три стобалльника в гимназии № 91 в Железногорске. Две выпускницы Красноярской Мариинской гимназии также получили сто баллов. Ещё один стобалльник в Богучанском округе. Ранее выпускники узнали результаты по химии, истории и литературе. Всего по Красноярскому краю максимальные баллы на данный момент получили 62 человека.