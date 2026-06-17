Лерчек может избежать новых проблем после повторной проверки прокуратуры

— Если и появятся сомнения в достоверности справок, то отвечать за это должны врачи или сотрудники, которые их выдавали. Но вероятность такого развития событий крайне мала. Через лечение проходят десятки специалистов, и никто из них не сообщал о каких-либо нарушениях, — пояснил адвокат.