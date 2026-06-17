Лерчек может избежать новых проблем после повторной проверки прокуратуры

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вероятнее всего, не столкнется с дополнительным наказанием после повторной проверки прокуратуры. Такое мнение высказал адвокат Андрей Князев в беседе с «Абзацем».
Поводом для новой проверки стали публикации блогерши в социальных сетях, где она демонстрирует активные тренировки в спортзале после перенесенной операции на позвоночнике. Некоторые пользователи усомнились в серьезности ее диагноза и потребовали проверить достоверность медицинских документов.
Прокуратура намерена провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить обстоятельства, связанные с отцом младшего ребенка блогерши Луисом Сквирччиариани. По словам адвоката, основания для серьезных опасений отсутствуют.
— Я не вижу здесь никаких причин для паники. Судебно-медицинская экспертиза работает очень тщательно, все данные многократно перепроверяются. Тем более она действительно проходила лечение, и это подтверждено документально, — отметил Андрей Князев.
Юрист подчеркнул, что даже если у контролирующих органов возникнут вопросы к медицинским справкам, ответственность в таком случае может касаться исключительно специалистов, которые оформляли документы.
— Если и появятся сомнения в достоверности справок, то отвечать за это должны врачи или сотрудники, которые их выдавали. Но вероятность такого развития событий крайне мала. Через лечение проходят десятки специалистов, и никто из них не сообщал о каких-либо нарушениях, — пояснил адвокат.
По мнению адвоката, обсуждение тренировок Лерчек после операции не должно повлиять на исход ее дела или привести к пересмотру ранее принятых решений.