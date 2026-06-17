Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области

Фото белорусского автобуса после атаки ВСУ под Брянском показали по ТВ.

Источник: Комсомольская правда

В эфире телеканала «Первый информационный» показали фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате атаки погибла женщина, шесть человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

В сюжете телеканала показали фото туристического автобуса с повреждениями после атаки ударного беспилотника ВСУ. Как видно на фото, в передней части автобуса справа выбиты стекла, видны осколочные повреждения на кузове, повреждено колесо.

Под Брянском туравтобус с белорусскими детьми был атакован ударным беспилотником ВСУ. Фото: телеканал «Первый информационный».

Телеканал сообщил, что дети и сопровождающие ехали из Беларуси на отдых в Геленджик. Пострадавшие в результате атаки были госпитализированы. Также сообщили, что остальных пассажиров в ближайшее время возвратят в Беларусь.

Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Также уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше