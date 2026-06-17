«Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области

В эфире телеканала «Первый информационный» показали фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате атаки погибла женщина, шесть человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.
В сюжете телеканала показали фото туристического автобуса с повреждениями после атаки ударного беспилотника ВСУ. Как видно на фото, в передней части автобуса справа выбиты стекла, видны осколочные повреждения на кузове, повреждено колесо.
Под Брянском туравтобус с белорусскими детьми был атакован ударным беспилотником ВСУ. Фото: телеканал «Первый информационный».
Телеканал сообщил, что дети и сопровождающие ехали из Беларуси на отдых в Геленджик. Пострадавшие в результате атаки были госпитализированы. Также сообщили, что остальных пассажиров в ближайшее время возвратят в Беларусь.
Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Также уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.