Идея создания пухососов понравилась Заксобранию Петербурга

— Сложно комментировать все то, что касается развития технологий. Если вдруг появятся какие-то пухососы на улицах нашего города, и они будут помогать жителям, в том числе аллергикам… Все прекрасно понимают, что тополиный пух не только в Москве, но и в Петербурге тоже есть. Надо посмотреть, насколько это будет эффективно и экономически выгодно. Но в целом получилась довольно забавная история, все посмеялись, — сказал Бельский на пресс-подходе после очередного заседания депутатов.