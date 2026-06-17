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В ближайшие месяцы из Ростова в Таганрог запустят речной пассажирский маршрут

«Метеор 120Р-7» начнет курсировать из Ростова в Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2026 года планируют открыть речной маршрут из Ростова-на-Дону в Таганрог. Пассажиров должен перевозить «Метеор 120Р-7». Об этом сообщает «Ъ-Ростов» со ссылкой на судоходную пассажирскую компанию «Дон».

Сейчас судно проходит модернизацию для смены с класса О на класс О-ПР (смешанный режим река-море). После этого судно получит возможность заходить в Мариуполь.

— После выявления и устранения неисправностей судно будет сдано в эксплуатацию, также нужно время на оформление актов приемки-передачи. Предварительные сроки — июнь-июль, — цитирует издание источник в СПК «Дон».

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