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В Нытве увеличат размер туристического налога

Дума Нытвенского округа приняли решение увеличить в 2027 году туристический налог с 1% до 2%, а начиная с 2028 года — до 3%. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Дума Нытвенского округа приняли решение увеличить в 2027 году туристический налог с 1% до 2%, а начиная с 2028 года — до 3%. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Кроме того, депутаты отменили льготу по освобождению от уплаты туристического налога для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нытвенском округе.

Туристический налог был введен в Нытве в октябре 2025 года. Он взимается с компаний и физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, представляющих места для временного проживания в гостиницах и отелях.