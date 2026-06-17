Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленогорске пенсионера с эпилепсией через суд лишили водительских прав

Водителю из Зеленогорска с эпилепсией после ДТП запретили садиться за руль.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленогорске 73-летний пенсионер с эпилепсией устроил аварию. После этого его через суд лишили водительских прав. Подробности этой истории рассказали 17 июня в прокуратуре Красноярского края.

У пожилого водителя внезапно начался приступ. В итоге автомобиль врезался в другую машину, а потом съехал в сугроб. Позже выяснилось, что пенсионер давно наблюдается у психиатра с диагнозом «эпилепсия». А это заболевание — прямое медицинское противопоказание для управления транспортом, однако мужчина продолжал пользоваться правами.

В прокуратуре начали действовать, чтобы убрать с дорог опасного водителя, у которого в любую минуту может начаться приступ. Для защиты жителей был подан иск в суд с требованием аннулировать водительское удостоверение пенсионера. Суд доводы ведомства поддержал и иск удовлетворил. Теперь за исполнением решения следят контролирующие органы.