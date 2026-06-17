В Зеленогорске пенсионера с эпилепсией через суд лишили водительских прав

У пожилого водителя внезапно начался приступ. В итоге автомобиль врезался в другую машину, а потом съехал в сугроб. Позже выяснилось, что пенсионер давно наблюдается у психиатра с диагнозом «эпилепсия». А это заболевание — прямое медицинское противопоказание для управления транспортом, однако мужчина продолжал пользоваться правами.