На юге Красноярского края расцвели кувшинки

На юге Красноярского края наступило время цветения кувшинок — белоснежные чаши рассыпались по глади воды на озерах Перово и Бутаково. Сетевое издание ОСА напоминает, что водоемы находятся на территории национального парка «Шушенский бор».
Гостей просят не срывать цветы — они не приспособлены к жизни вне родной среды. Срезанное растение чаще всего не доезжает до вазы. Кроме того, в национальном парке действует особый природоохранный режим.
«Шушенский бор» — достаточно посещаемая территория, туристов здесь много. Но прогулки в живописный лесной массив в настоящее время несут в себе опасность из-за риска встречи с самым крупным хищником — бурым медведем.
Вот какие меры предосторожности советуют соблюдать специалисты.