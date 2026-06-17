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На юге Красноярского края расцвели кувшинки

Жителей просят не срывать цветы — они не приспособлены к жизни вне родной среды.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края наступило время цветения кувшинок — белоснежные чаши рассыпались по глади воды на озерах Перово и Бутаково. Сетевое издание ОСА напоминает, что водоемы находятся на территории национального парка «Шушенский бор».

Гостей просят не срывать цветы — они не приспособлены к жизни вне родной среды. Срезанное растение чаще всего не доезжает до вазы. Кроме того, в национальном парке действует особый природоохранный режим.

«Шушенский бор» — достаточно посещаемая территория, туристов здесь много. Но прогулки в живописный лесной массив в настоящее время несут в себе опасность из-за риска встречи с самым крупным хищником — бурым медведем.

Вот какие меры предосторожности советуют соблюдать специалисты.