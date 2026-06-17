Заседание облправительства прошло в Борисоглебске

Губернатор Александр Гусев 16 июня посетил с рабочим визитом Борисоглебск. Глава региона провел личный прием граждан, выездное заседание областного правительства и совещание с представителями местных отделений партии «Единая Россия». Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Итоги реализации госпрограмм.
Центральным вопросом выездного заседания правительства стали результаты реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Министр экономического развития Людмила Запорожцева сообщила, что в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 млрд рублей. Традиционно большая часть этой суммы была направлена на развитие социальной сферы: на развитие образования — 51 млрд рублей, здравоохранения — 46 млрд рублей, на соцподдержку граждан — 38 млрд рублей, на развитие транспортной системы — 37 млрд рублей.
В прошлом году на реализацию мероприятий 20 госпрограмм регион получил около 25 млрд рублей федеральных средств. Кассовое исполнение программной части облбюджета по итогам года достигло 95%. По 16 государственным программам показатели исполнения превысили среднеобластной уровень.
Эффективность использования бюджетных средств находилась на особом контроле. Минэкономразвития и отраслевые ведомства проводили ежемесячный мониторинг исполнения программных мероприятий. Это позволило своевременно выявлять риски и принимать необходимые управленческие решения.
Финансовая поддержка муниципальных образований в виде субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сохранилась на уровне предыдущего года и составила 37 млрд рублей. Средства были направлены в рамках 13 госпрограмм.
Александр Гусев, комментируя доклад, подчеркнул, что Воронежская область не зависит критически от федеральной поддержки: доля федсредств в структуре расходов составляет около 10%. Действующая система распределения областных средств между муниципалитетами остается справедливой.
«Даже если возникнут сложности с исполнением федерального бюджета, на устойчивости областного бюджета это критичным образом не скажется. Кроме того, у нас справедливая система распределения субсидий по районам. Она привязана как к численности населения, так и к уровню экономического развития территорий. Именно эти два критерия обеспечивают рациональное и справедливое распределение средств областного бюджета, доводимых до муниципалитетов. Но развитие должно быть основано на экономике. Задача районных администраций — работать с реальным сектором, с руководителями предприятий, нацеливать их на рост инвестиций, техническое перевооружение и увеличение объемов производства. Это и будет основой развития. Рассчитывать только на то, что мы будем получать откуда-то деньги, не заработав их, нельзя», — отметил глава региона.
Все сэкономленные средства направят в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения.
Рост заработной платы.
Второй вопрос касался выполнения «майских» указов Президента в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Об итогах работы доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Салогубова и первый замминистра социальной защиты Алла Дьячкова.
Средняя заработная плата врачей составила 111,5 тыс. рублей, среднего медперсонала — 56,1 тыс. рублей, младшего медперсонала — 55,3 тыс. рублей. По отношению к предыдущему году рост оплаты труда медработников составил от 12% до 17%.
В сфере культуры средняя заработная плата достигла 59,1 тыс. рублей повышение за год составило 16%. Воронежская область заняла восьмое место среди 18 регионов ЦФО по данному показателю.
Средняя заработная плата педагогов дошкольных учреждений составила 55,8 тыс. рублей, учителей общеобразовательных организаций — 58,8 тыс. рублей, педагогов дополнительного образования — 60,8 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения системы среднего профессионального образования — 59,4 тыс. рублей. По итогам года рост заработной платы — от 12,7% до 16,2%.
В учреждениях социальной защиты средняя заработная плата социальных работников достигла 58,4 тыс. рублей. С 2013 года уровень оплаты труда соцработников в Воронежской области повысился в 5,7 раза.
Глава региона, напомнил, что в 2026 году уже проведен первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы:
«Соответствующее решение будет принято в те сроки, которые изначально были предусмотрены. Подчеркну: несмотря на сложность исполнения бюджета в расходной части, финансирование этой задачи обеспечено. Выполнение майских указов и достижение установленных показателей — 100% или 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности для отдельных категорий работников — это задача-минимум. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях: если уровень оплаты труда отстает от среднеотраслевого, его необходимо подтягивать. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет порядка 82 тысяч рублей», — подытожил губернатор.