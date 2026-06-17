Заседание облправительства прошло в Борисоглебске

«Даже если возникнут сложности с исполнением федерального бюджета, на устойчивости областного бюджета это критичным образом не скажется. Кроме того, у нас справедливая система распределения субсидий по районам. Она привязана как к численности населения, так и к уровню экономического развития территорий. Именно эти два критерия обеспечивают рациональное и справедливое распределение средств областного бюджета, доводимых до муниципалитетов. Но развитие должно быть основано на экономике. Задача районных администраций — работать с реальным сектором, с руководителями предприятий, нацеливать их на рост инвестиций, техническое перевооружение и увеличение объемов производства. Это и будет основой развития. Рассчитывать только на то, что мы будем получать откуда-то деньги, не заработав их, нельзя», — отметил глава региона.