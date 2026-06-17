Глава СК потребовал заново возбудить дело из-за аварийного дома в Совгавани

Дом, построенный ещё в 1938 году, официально признан аварийным ещё в 2020 году из-за сильного износа. Однако, как отмечается в сообщениях, люди до сих пор продолжают жить в условиях, далеких от безопасных: конструкции разрушаются, после пожара повреждена кровля, а помещения регулярно заливает водой.