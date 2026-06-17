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Глава СК потребовал заново возбудить дело из-за аварийного дома в Совгавани

Бастрыкин вмешался в ситуацию с жильцами здания 1938 года.

В Советской Гавани Хабаровского края вновь обострилась ситуация вокруг аварийного дома на улице Гончарова, — сообщает Следственный комитет России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о длительном нерасселении жильцов здания.

Дом, построенный ещё в 1938 году, официально признан аварийным ещё в 2020 году из-за сильного износа. Однако, как отмечается в сообщениях, люди до сих пор продолжают жить в условиях, далеких от безопасных: конструкции разрушаются, после пожара повреждена кровля, а помещения регулярно заливает водой.

Ранее ситуация уже рассматривалась в центральном аппарате ведомства. В региональном управлении СК возбуждалось уголовное дело, однако решение было отменено надзорным органом. Сейчас это процессуальное решение обжалуется.

Теперь Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Станислава Белянского повторно возбудить дело и доложить не только о ходе расследования, но и о мерах по защите прав жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.