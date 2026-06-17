В Прикамье более 400 многодетным семьям пересчитали размер единого пособия

Единое пособие является адресной ежемесячной выплатой для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также родителей детей в возрасте до 17 лет. Главным условием для его назначения является уровень дохода, не превышающий 17 424 ₽ в месяц на каждого члена семьи.