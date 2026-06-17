Найденную во дворе жилого дома авиабомбу взорвали в Волгограде

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра обезвредил в Волгограде фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Управлении МЧС России по Ростовской области, опасная находка была сделана 11 июня при проведении земляных работ на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда.
Уточняется, что специалисты пиротехнического расчета МЧС вывезли бомбу на безопасное расстояние и уничтожили ее методом подрыва.
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