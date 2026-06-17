Видеоконтроль в Липецкой области обеспечит «Ростелеком» почти за 100 млн рублей

В конце 2025 года «Ростелеком» уже заключал с липецким ОБУ «Информационно-технический центр» три контракта на передачу изображения с камер видеонаблюдения общей стоимостью 134,4 млн руб. Тогда компания также была единственным участником и не стала снижать цены. По одному из соглашений (34,8 млн руб.) оператор организовывал передачу видеопотока с камер по 2,2 тыс. адресов с 1 января по 30 июня 2026 года, по второму (22,6 млн руб.) — с 1 января по 31 декабря 2026-го с камер по 3,8 тыс. адресов. Третий контракт стоимостью 77 млн руб. охватывал период с 1 января по 31 июля 2026 года, общий объем работ составлял 56 млн часов видеопотока.