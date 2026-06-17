В Нижегородской области назначили нового министра экономического развития

Александр Соловьёв возглавил министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Его предшественник Денис Исмагилов с июня 2026 года исполняет обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщили в пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Александр Александрович Соловьёв родился в 1991 году. Высшее образование получил в МГУ имени М. В. Ломоносова, освоив направление «Менеджмент организации». Профессиональный путь начинал в АО «Росагролизинг», где с 2013 по 2019 год прошёл путь по разным должностям.
С 2020 года он работал в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области — сначала в должности заместителя, затем первого заместителя министра. В зоне его ответственности находились, в том числе, проектная деятельность и воплощение в жизнь национальных проектов.
За результативную работу Александр Соловьёв отмечен рядом наград: благодарственными письмами правительства Нижегородской области, благодарностью и почётной грамотой Законодательного Собрания региона, а также благодарностью от министра экономического развития Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что новое положение о департаменте финансов утвердит Гордума Нижнего Новгорода.