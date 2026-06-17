Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области назначили нового министра экономического развития

Александр Соловьев работал в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области с 2020 года — сначала в должности заместителя, затем первого заместителя министра.

Александр Соловьёв возглавил министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Его предшественник Денис Исмагилов с июня 2026 года исполняет обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщили в пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Александр Александрович Соловьёв родился в 1991 году. Высшее образование получил в МГУ имени М. В. Ломоносова, освоив направление «Менеджмент организации». Профессиональный путь начинал в АО «Росагролизинг», где с 2013 по 2019 год прошёл путь по разным должностям.

С 2020 года он работал в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области — сначала в должности заместителя, затем первого заместителя министра. В зоне его ответственности находились, в том числе, проектная деятельность и воплощение в жизнь национальных проектов.

За результативную работу Александр Соловьёв отмечен рядом наград: благодарственными письмами правительства Нижегородской области, благодарностью и почётной грамотой Законодательного Собрания региона, а также благодарностью от министра экономического развития Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что новое положение о департаменте финансов утвердит Гордума Нижнего Новгорода.