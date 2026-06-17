В Воронежской области подростка отправили в колонию за подготовку теракта

ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка из Лисок Воронежской области приговорили к семи годам воспитательной колонии за подготовку к взрыва автомобиля военнослужащего под руководством спецслужб Украины, сообщили в Следственном комитете России.
По данным СК, в мае 2025 года подросток при переписке в одном из мессенджеров с представителями спецслужб Украины согласился за деньги совершить террористический акт, взорвав автомобиль военнослужащего.
«Несовершеннолетний признан виновным в подготовке к совершению террористического акта… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в Telegram-канале СК.
Суд признал парня виновным по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет), уточнили в ведомстве.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб Украины, которые склонили подростка к подготовке теракта, по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).