Более 1,3 тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в Мининский университет

20 июня в главном корпусе Мининского университета начнет работу приемная комиссия. Абитуриенты и их родители смогут лично пообщаться с деканами 11 факультетов и профориентологами, а также подать документы на поступление.
В этом году наряду с традиционным набором на педагогические направления, экономику, дизайн и IT вуз открывает прием на инженерные специальности — «Физика конденсированного состояния», «Химия», «Промышленный инжиниринг». Кроме того, в новом учебном году стартуют такие педагогические программы, как «Дошкольное образование и дополнительное образование», а также «Изобразительное искусство и дизайн мультимедиа». Общее количество бюджетных мест на очной форме обучения увеличено на 6,5%.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, решение о выделении бюджетных мест на инженерные направления является не просто поддержкой вуза, а системным ответом на кадровый дефицит в высокотехнологичных отраслях и индустриальных колледжах. По его словам, сегодня педагогический университет готовит не только учителей, но и специалистов, способных работать на стыке педагогики, инженерии и цифровых технологий.
«Наши выпускники востребованы в промышленности, IT-секторе и науке, а целевые договоры с заказчиками из разных регионов подтверждают: работодатели готовы вкладываться в перспективные кадры. Мы целенаправленно проектируем программы под реальные задачи страны и развиваем СПО», — добавил ректор.
Всего в 2026 году на все формы обучения в нижегородском педагогическом университете смогут бесплатно поступить 1 356 абитуриентов. Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделено на педагогические направления и IT. Кроме того, вуз примет 1 590 студентов на платной основе.
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