Более 1,3 тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в Мининский университет

В этом году наряду с традиционным набором на педагогические направления, экономику, дизайн и IT вуз открывает прием на инженерные специальности — «Физика конденсированного состояния», «Химия», «Промышленный инжиниринг». Кроме того, в новом учебном году стартуют такие педагогические программы, как «Дошкольное образование и дополнительное образование», а также «Изобразительное искусство и дизайн мультимедиа». Общее количество бюджетных мест на очной форме обучения увеличено на 6,5%.