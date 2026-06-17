В Красноярске ускорят благоустройство улицы Копылова

Сейчас там формируют новое пешеходное покрытие и велодорожку, а также обустраивают освещение с подземной прокладкой проводов. Позже на улице появятся озеленение и уличная мебель. Также вдоль дороги отремонтируют два небольших сквера. По контракту благоустройство должны завершить в сентябре. По поручению главы города сейчас проработают корректировку графика, чтобы сократить сроки работ и снизить неудобства для горожан. На Копылова также продолжается ремонт фонтана. У сооружения обновят чашу, облицовку и насосные системы. Эти работы планируют завершить в этом году.