В Красноярске ускорят благоустройство улицы Копылова

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил проработать возможность ускорить обустройство пешеходной части улицы Копылова. Об этом сообщили в администрации города.
Такую задачу заказчику и подрядчику поставили во время рабочего выезда «Районный маршрут» в Железнодорожном районе. В нем также участвовала председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина. Улицу Копылова обновляют в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Протяженность участка составляет 1,5 км.
Сейчас там формируют новое пешеходное покрытие и велодорожку, а также обустраивают освещение с подземной прокладкой проводов. Позже на улице появятся озеленение и уличная мебель. Также вдоль дороги отремонтируют два небольших сквера. По контракту благоустройство должны завершить в сентябре. По поручению главы города сейчас проработают корректировку графика, чтобы сократить сроки работ и снизить неудобства для горожан. На Копылова также продолжается ремонт фонтана. У сооружения обновят чашу, облицовку и насосные системы. Эти работы планируют завершить в этом году.
Во время выезда Сергей Верещагин также оценил реконструкцию дороги в Боготольском переулке. На участке от улицы Копылова до Новосибирской подрядчик сейчас устраивает насыпь. Проезжую часть расширят до трех или четырех полос, также появятся тротуары, светофоры, опоры освещения и остановки. Еще одной точкой маршрута стал сквер на улице Ломоносова. Его благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за обновление этого пространства проголосовали более 17,6 тыс. человек.
Ранее на этом месте находились аварийные дома. Сейчас на территории планируют высадить деревья и кустарники, установить освещение, камеры видеонаблюдения, тактильную плитку и понижения бортов для маломобильных жителей. Кроме того, в администрации рассказали о выполнении поручений после встреч с жителями. На улице Технической сделали дорожку к коррекционной школе, на бульваре по улице Менжинского усилили освещение, а возле дома № 108 на улице Бограда навели порядок на прилегающей территории.