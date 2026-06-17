Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ускорят благоустройство улицы Копылова

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил проработать возможность ускорить обустройство пешеходной части улицы Копылова.

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил проработать возможность ускорить обустройство пешеходной части улицы Копылова. Об этом сообщили в администрации города.

Такую задачу заказчику и подрядчику поставили во время рабочего выезда «Районный маршрут» в Железнодорожном районе. В нем также участвовала председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина. Улицу Копылова обновляют в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Протяженность участка составляет 1,5 км.

Сейчас там формируют новое пешеходное покрытие и велодорожку, а также обустраивают освещение с подземной прокладкой проводов. Позже на улице появятся озеленение и уличная мебель. Также вдоль дороги отремонтируют два небольших сквера. По контракту благоустройство должны завершить в сентябре. По поручению главы города сейчас проработают корректировку графика, чтобы сократить сроки работ и снизить неудобства для горожан. На Копылова также продолжается ремонт фонтана. У сооружения обновят чашу, облицовку и насосные системы. Эти работы планируют завершить в этом году.

Во время выезда Сергей Верещагин также оценил реконструкцию дороги в Боготольском переулке. На участке от улицы Копылова до Новосибирской подрядчик сейчас устраивает насыпь. Проезжую часть расширят до трех или четырех полос, также появятся тротуары, светофоры, опоры освещения и остановки. Еще одной точкой маршрута стал сквер на улице Ломоносова. Его благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за обновление этого пространства проголосовали более 17,6 тыс. человек.

Ранее на этом месте находились аварийные дома. Сейчас на территории планируют высадить деревья и кустарники, установить освещение, камеры видеонаблюдения, тактильную плитку и понижения бортов для маломобильных жителей. Кроме того, в администрации рассказали о выполнении поручений после встреч с жителями. На улице Технической сделали дорожку к коррекционной школе, на бульваре по улице Менжинского усилили освещение, а возле дома № 108 на улице Бограда навели порядок на прилегающей территории.