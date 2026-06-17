Россияне всё чаще ищут работу через знакомых

Личные связи стали одним из главных способов поиска работы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, самым популярным каналом поиска работы остаются специализированные сайты. Ими пользовались 57% россиян, которые искали работу по найму. Речь идет о таких сервисах, как HeadHunter, SuperJob и «Работа.ру».
При этом почти столько же респондентов, 54%, обращались за помощью к знакомым, друзьям и родственникам. Напрямую в компании обращались 28% соискателей, вакансии на сервисах объявлений искали 26%, через государственные службы занятости работу пытались найти 20%.
При этом за последние три года чаще всего трудоустроиться россиянам помогали именно личные связи. Так ответили 17% всех участников опроса. Специализированные сайты помогли найти работу 11%, еще 6% сообщили, что их сам нашел рекрутер.
Более половины россиян сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на отклики и резюме. Постоянно с этим сталкивались 11% опрошенных, часто 30%, редко 16%. Часть соискателей также жалуется, что работодатели не объясняют причины отказа. Особенно часто об этом говорят молодые кандидаты.
Около четверти интернет-пользователей применяют нейросети при поиске работы. Чаще всего они используют ИИ для написания резюме и сопроводительных писем, подготовки к собеседованию и поиска вакансий. При этом 68% опрошенных сообщили, что не используют нейросети при трудоустройстве.
ВЦИОМ проводил интернет-опрос с 4 по 9 июня 2026 года. В нем участвовал 1601 россиянин старше 18 лет.