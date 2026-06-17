Россияне всё чаще ищут работу через знакомых

Более половины россиян сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на отклики и резюме. Постоянно с этим сталкивались 11% опрошенных, часто 30%, редко 16%. Часть соискателей также жалуется, что работодатели не объясняют причины отказа. Особенно часто об этом говорят молодые кандидаты.