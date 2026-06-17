Будут лечить от жестокости? Живодёр избежал уголовного наказания

Суд вынес приговор «живодёру в шинели», как прозвали его жители Нижнего Новгорода. Экс-сотрудник университета устроил в своих двух квартирах страшное: со всей округи тащил туда бездомных кошек и собак и ставил над ними безумные эксперименты. Жертвами опытов стали как минимум 30 беспомощных бездомышей, ещё десятки выживших забрали из пыточных квартир зоозащитники. Уголовное дело по фактам жестокого обращения с животными расследовали и передали в суд, суд признал 48-летнего мужчину виновным, но уголовной ответственности тот избежал — будут лечить. Подробности — в материале nn.aif.ru.