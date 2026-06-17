Живодёр избежал уголовного наказания

Суд вынес приговор «живодёру в шинели», как прозвали его жители Нижнего Новгорода. Экс-сотрудник университета устроил в своих двух квартирах страшное: со всей округи тащил туда бездомных кошек и собак и ставил над ними безумные эксперименты. Жертвами опытов стали как минимум 30 беспомощных бездомышей, ещё десятки выживших забрали из пыточных квартир зоозащитники. Уголовное дело по фактам жестокого обращения с животными расследовали и передали в суд, суд признал 48-летнего мужчину виновным, но уголовной ответственности тот избежал — будут лечить. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Страшные баночки.
Советский райсуд Нижнего Новгорода установил: обвиняемый жестоко обращался с животными в двух жилых помещениях. Это привело к гибели около трёх десятков кошек и собак. По данному факту было возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель и увечье, совершенное в отношении нескольких животных»).
В свою очередь судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что обвиняемый в момент пыток над животными был невменяемым. Поэтому суд отправил его на принудительное лечение, а не в колонию. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
История живодёра прогремела в городе в апреле 2025 года. В полицию обратились соседи, страдавшие от удушающего трупного запаха по всему подъезду. Кроме того, они наблюдали, как мужчина тащил домой упиравшуюся чужую собаку. На все претензии сосед отвечал агрессивно.
Полицейские и зоозащитники оправились в «нехорошую» квартиру. Обстановка там напоминала фильм ужасов. Оперативное видео свидетельствовало: в кишащих тараканами комнатах, на полках и в холодильнике стояли баночки и лежали целлофановые пакеты с останками животных — в основном, котят. Часть тары была промаркирована: кличка бедняги, дата прибытия на живодёрню и дата мучительной смерти.
Кроме того, в квартире нашли ампулы из-под неизвестного вещества и много живых, но крайне истощённых котят. Когда пришла полиция, в квартире находилась пожилая мать будущего фигуранта уголовного дела. Пенсионерка утверждала: её сын не мучает, а наоборот, спасает животных. Соседи говорили обратное: из-за дверей они часто слышали жалобный вой и крики несчастных кошек и собак…
«Страшно, что такие среди нас».
После визита полиции и возбуждения уголовного дела на время расследования мужчину поместили в специальное лечебное учреждение.
Суд шёл в закрытом режиме. Мать обвиняемого проходила по делу свидетелем. Кстати, и мать, и отец обвиняемого были уважаемыми в Нижнем Новгороде людьми — оба преподавали на юридическом факультете вуза. Более того, их сын тоже какое-то время трудился в этом вузе. Сразу после скандала мать отстранили от работы.
Будут ли хорошо юридически подкованные родные обжаловать решение суда и оспаривать принудительное лечение сына, пока неизвестно.
А вот нижегородцы в Сети уже негодуют, что живодёру удалось избежать уголовной ответственности. «Никогда таких комментариев не писал, я сам по себе человек добрый, но когда читаешь такое, возникает вопрос: а все ли те, у кого есть руки, ноги и паспорт, имеют право называться людьми?» — пишет пользователь под ником Сергей П.
«Страшно, что такие вот нелюди живут среди нас», — добавляет пользователь под ником Наталья Б.
«Я надеюсь, его не выпустят через месяц-другой из больницы. Иначе он поймёт свою безнаказанность, и следующими жертвами станут уже не животные…» — уверен пользователь под ником Александр Е.
Люди хотят знать, что стало со спасёнными животными. Выяснилось: зоозащитники передали котят в ветеринарные клиники, часть животных удалось выходить, а затем пристроить в добрые руки. Например, котёнка по кличке Геркулес принял в свою семью глава Городецкого округа Александр Мудров. Сегодня Гера — упитанный и довольный жизнью питомец. Однако, чтобы он стал таким, понадобилось время и безусловная любовь всех членов семьи.