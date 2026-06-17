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В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются военкорами и звонят родственникам участников СВО

Расчёт мошенников основан на стремлении получить любые сведения о близком человеке.

Источник: Клопс.ru

МВД России фиксирует новые схемы обмана, в которых злоумышленники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ведомства, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, аферисты звонят семьям военнослужащих и заявляют, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести бойце. После этого они предлагают «помощь» в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации о военнослужащем.

Расчёт мошенников основан на сильных эмоциях и стремлении родственников получить любые сведения о близком человеке. Это делает подобные схемы особенно опасными.

В ведомстве напомнили, что в подобных случаях важно сохранять бдительность и обязательно перепроверять любую информацию через официальные каналы соответствующих структур.

Жителя Зеленоградского района осудили за мошенничество с деньгами участника СВО.