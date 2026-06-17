В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются военкорами и звонят родственникам участников СВО

По данным ведомства, аферисты звонят семьям военнослужащих и заявляют, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести бойце. После этого они предлагают «помощь» в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации о военнослужащем.