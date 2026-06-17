Старинное здание бывшего роддома № 1 на Клинической планируют привести в порядок, сохранив уникальные фасады

Дом на Клинической уникален ещё и тем, что больница не прекращала работу, даже когда город штурмовала Красная армия. Как сказано в документах, «данное медицинское учреждение являлось единственным, продолжавшим функционировать в период штурма Кёнигсберга и после его окончания, оказывая помощь раненым вплоть до последнего момента». После войны здесь открылся Калининградский родильный дом № 1.