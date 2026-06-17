В Орске Оренбургской области прошел городской турнир по самбо

Открытый городской турнир по самбо, посвященный памяти Героя России Дмитрия Григорьевича Новоселова, состоялся 12 июня в Орске в Оренбургской области, сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа. Проведение таких соревнований соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турнир собрал юных спортсменов 2012—2013 годов рождения. По итогам напряженных поединков были определены два победителя: Нурман Туремуратов из школы № 5 и Ансар Кикимов из школы № 7. Второе место занял Алдияр Дусмухамбетов из школы № 5, третье — Артем Горшенин из школы № 7. Всех этих ребят к соревнованиям подготовил тренер Султанов Фарит Николаевич.
«Мы сердечно поздравляем всех победителей и призеров соревнований! Ваша целеустремленность, упорство и спортивный характер заслуживают восхищения. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, продолжать тренироваться с полной отдачей и одерживать новые, яркие победы на борцовском ковре и в жизни!» — подчеркнули в администрации Соль-Илецкого городского округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.