В Орске Оренбургской области прошел городской турнир по самбо

«Мы сердечно поздравляем всех победителей и призеров соревнований! Ваша целеустремленность, упорство и спортивный характер заслуживают восхищения. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, продолжать тренироваться с полной отдачей и одерживать новые, яркие победы на борцовском ковре и в жизни!» — подчеркнули в администрации Соль-Илецкого городского округа.