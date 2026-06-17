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Фестиваль «Таврида. АРТ» впервые пройдет не в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. В этом году Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Источник: РИА "Новости"

«В 2026 году Фестиваль молодого искусства “Таврида. АРТ” (проект Росмолодежи) станет частью Международного фестиваля молодежи (МФМ) и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников из 190 стран», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль «Таврида. АРТ» традиционно проходил летом в Крыму. Он объединяет молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий на одной из самых масштабных площадок страны.

«Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы Международного фестиваля молодежи и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства», — уточнили в пресс-службе.

В Екатеринбург из Крыма привезут мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт. Молодость». Карнавальное шествие «Таврида. АРТ» в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодежи мира, добавили организаторы.

В пресс-службе уточнили, что для жителей и гостей Крыма арт-кластер «Таврида» продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.

Ранее сообщалось, что новая арт-резиденция «Таврида. АРТ», открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией.

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