Фестиваль «Таврида. АРТ» впервые пройдет не в Крыму

«В 2026 году Фестиваль молодого искусства “Таврида. АРТ” (проект Росмолодежи) станет частью Международного фестиваля молодежи (МФМ) и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников из 190 стран», — рассказали в пресс-службе.
Фестиваль «Таврида. АРТ» традиционно проходил летом в Крыму. Он объединяет молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий на одной из самых масштабных площадок страны.
«Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы Международного фестиваля молодежи и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства», — уточнили в пресс-службе.
В Екатеринбург из Крыма привезут мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт. Молодость». Карнавальное шествие «Таврида. АРТ» в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодежи мира, добавили организаторы.
В пресс-службе уточнили, что для жителей и гостей Крыма арт-кластер «Таврида» продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.
Ранее сообщалось, что новая арт-резиденция «Таврида. АРТ», открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией.