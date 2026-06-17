В Перми стартовало благоустройство нового сквера на улице Восстания

На сегодняшний день подрядчик уже установил бортовые камни и подготовил основание для спортивной площадки. Кроме того, ведётся монтаж каркаса площадки для интерактивных мероприятий, после чего здесь установят шатёр. Также специалисты готовят основание под будущую сцену. В ближайшее время начнётся укладка плитки на пешеходных дорожках.