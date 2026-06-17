В Камышине суд на 60 дней остановил работу кафе из-за массового отравления посетителей

В судебном заседании вскрылось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня, а работу учреждения обеспечивал ИП Ким С. В. 11 июня после получения первых сигналов в заведении побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовая продукция и сырые продукты хранились совместно, а журналы фритюра не велись.