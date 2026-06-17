Стоимость высшего образования в Нижегородской области выросла на 15% в 2026 году

К примеру, стоимость очной программы педагогического образования (бакалавриат и специалитет «Иностранный язык») за первый курс на 2026/2027 учебный год составила в НГЛУ 240 тыс. руб. (+15,14% к 2025 году). В ННГУ им. Н. И. Лобачевского стоимость очной программы «Химия» за первый курс выросла на те же 15%, до 253 тыс. руб. В НГПУ им. К. Минина очная программа «Графический дизайн» за первый курс — на 11,7%, до 325 тыс. руб., в то время как программа педагогического образования с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература» — лишь на 6,06%, до 175 тыс. руб.