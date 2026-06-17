В Ростове экс-руководителя компании обязали выплатить долг в 1,6 млрд рублей

Задолженность за вычетом налоговых штрафов включает в себя обязательства перед участниками долевого строительства, требования залоговых и незалоговых кредиторов, текущие платежи и убытки по объектам. В частности, компания обязана выплатить почти 67 млн руб. дольщикам дома на улице Евдокимова, 35 Г; 93 млн руб. — Евдокимова, 37, 2−3Г; 41,5 млн руб. — Евдокимова, 37, 2−4В; 4,6 млн руб. — Седова, 14Б м; 43,4 млн руб. — Штахановского/Днепровский; 84 млн руб. — Штахановского, 25Б, 2 п.к.; 129,7 млн руб. — Штахановского, 25Б, 3 п.к., а также убытки в сумме более 626 млн руб. по всем объектам.