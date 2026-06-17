ВТБ узнал, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами

Основная мотивация использования кобрендинговых карт — повышенный кешбэк за покупки в магазине-партнере (40%), кешбэк за все покупки (31%), а также специальная цена на товары для пользователей такой карты (13%). Также опрошенные готовы оформить кобрендинговую карту, если партнером в ней, помимо продуктовых магазинов, будут аптеки (72%), магазины одежды (57%), АЗС (48%), сервисы такси и каршеринг (37%), а также онлайн-кинотеатры и стриминги (31%).