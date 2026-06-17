Актёр Александр Самойленко рассказал, почему стал чтецом общества «Знание»

Александр Самойленко — один из самых любимых зрителями актёров современного кино. В его фильмографии почти 200 ролей, среди которых герои в фильмах «Дневной (и Ночной) дозор», «Палач», «Папины дочки», «День выборов — 2», «Аритмия», «Холоп». А ещё он успевает играть в театре и сам снимать кино (у него своя продюсерская компания), пишет сценарии, воспитывает четверых детей и встречается со студентами и школьниками как лектор общества «Знание». В Нижний Новгород артист приехал, чтобы рассказать детям о важности книг.
Новое про чтение.
— Александр Валерьянович, что привело вас в ряды чтецов общества «Знание»?
— Всё началось с того, что мы с режиссёром Климом Шипенко презентовали членам общества «Холопа». Так и завязалась наша с обществом дружба, и уже пять или шесть раз я ездил в школы разных городов с лекциями. Мне очень нравится общаться с детьми, на таких встречах молодеешь душой, а главное — убеждаешься в том, что дети читают — мне важно поддерживать этот их интерес. Они задают очень умные вопросы, и на них интересно отвечать.
— Кого из современных авторов вы им предлагаете почитать?
— Книгу Гузель Яхиной «Эйзен», посвящённую Сергею Эйзенштейну. «Лавр» Евгения Водолазкина — по таланту и чувству слова я бы его сравнил с Владимиром Набоковым, «Санькя» и «Обитель» Захара Прилепина и его ЖЗЛ про Есенина — я читал её, когда снимался в фильме про Есенина «Декабрь».
А вот современная драматургия мне не очень нравится. Тут главное — классика. А из классики мои любимые авторы — это Пушкин и Достоевский. Он блестящий беллетрист и легко читается, сложность лишь в мыслях, которые он излагает. Я трижды начинал читать его «Братьев Карамазовых» и до сих пор стою на середине!
А вообще я читал всегда и не понимаю, что такое не читать! Был у меня период в 90-е годы, когда нужно было заниматься зарабатыванием денег, я не читал иногда по месяцу-полтора и увидел, что моя речь изменилась, я стал по-другому, гораздо хуже излагать свои мысли. Поэтому сейчас стараюсь читать ежедневно, и не только художественную литературу, но и документальные книги, воспоминания.
— А есть ли книга, которая с вами всю жизнь?
— Есть та, что поменяла моё восприятие мира. Это «Тихий Дон» Михаила Шолохова. В школе его понять сложно, но сегодня те проблемы, что есть в этой книге, я анализирую и очень понимаю. Перечитал этот роман года три-четыре назад, и я, взрослый дяденька, над ним плакал. Мощь, которая заложена в этом произведении, которое сегодня очень актуально, меня поразила. Я считаю, что это величайшее произведение XX века. То же самое я испытал, когда перечитал «Войну и мир», но лично для меня Шолохов сильнее Толстого. Его нужно читать.
— Вы — многодетный отец и как никто другой знаете, как сложно приучить детей к чтению в мире компьютерных соблазнов. Каков ваш метод? И как учили вас?
— У отца была библиотека в 6000 томов, а меня он приучал с помощью шпионских советских детективов. Они очень легко читались, а когда ты легко читаешь, тебе нравится, и ты начинаешь увлекаться. Проглатывая эти буквы и слова, начинаешь создавать свой мир.
Старшего сына я научил, дав ему почитать «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, младшему скоро 17 лет, он живёт в Барселоне, увлечён футболом и мечтает стать спортивным журналистом, но читает мало. И я убеждаю его, что для журналиста книга — как вода, как хлеб, без этого нельзя общаться с людьми. Нельзя писать, не умея читать! Теперь он старается это делать на трёх языках — испанском, каталонском и русском. Но пока пишет тривиально, очень просто. Правильно по сути, но неинтересно. А надо искать свою форму, и тогда всё получится!
— У вас не только взрослые сыновья, но и маленькая дочка. Чем отличается воспитание дочери?
— Дочка — это восторг! Это два разных мира, две разные планеты — мальчики и девочки, мужчина и женщина. Это нежность, забота: я вижу, что она маленькая, но уже настоящая женщина.
Когда она родилась, мне было 55 лет. Это чудо, которое Бог подарил. Я пожинаю плоды Бога. Жаль, времени на воспитание у меня нет, её воспитывает в основном мама. А когда есть время, я ей сказки читаю — Чуковского, Михалкова. Помню, папа мне в 1-м классе читал «Трёх мушкетёров», а сыну не понравилось, и это для меня удивительно. Вдруг дочери понравится!
Главное — это режиссёр.
— Многие зрители знают вас по роли во франшизе «Холоп», где главная тема — воспитание и перевоспитание. Чем, на ваш взгляд, она так вдохновила зрителей, что к этой теме возвращаются снова и снова?
— Сам не знаю. Вот честно, не могу сказать. Мне первый «Холоп» очень нравился, а второй даже больше, потому что там мне поинтереснее играть было. Тема очень актуальная, сценарий ребята написали замечательно — они работали над ним и во время съёмок, какие-то репризы доделывали. Во многом успех фильма — его режиссёр Клим Шипенко, так что скоро мы выпустим в прокат третий фильм, и, возможно, будет четвёртый. Но уже в третьем нас с Машей Мироновой не так много, поэтому он мне меньше нравится: когда я почитал сценарий, то даже расстроился (смеётся).
— В костяке фильма блестящий актёрский состав. Как вам удаётся так органично сосуществовать и не перетягивать одеяло каждый на себя? Или вы дружите и за площадкой?
— Нам не даёт режиссёр тянуть его друг на друга, потому что кино — это искусство режиссёра, в нём актёр лишь помогает режиссёру что-то сделать, в отличие от театра. А так да, мы дружим и все в очень хороших отношениях, так что нет никакой войнушки внутри проекта. Но главное — заслуга Клима и продюсеров!
От кино до театра.
— У вас просто огромная фильмография. А с какого фильма вы бы советовали зрителю начинать знакомство с вами? Или с первой роли — Наполеона в «Проделках в старинном духе»?
— У меня есть две роли, за которые мне не стыдно и которые я действительно люблю. Это «Салют 7» Клима Шипенко и сериал под названием «Душегубы» (про историю разоблачения и поимки серийного убийцы Геннадия Михасевича, совершавшего свои преступления в 1971—1985 годах в Белоруссии, — прим. авт.).
А недавно я посмотрел пару серий старых «Папиных дочек» — до этого я их никогда не смотрел, и неожиданно мне понравилось. Хотя когда мы их снимали, мне казалось, что это безумно позорно. А оказывается, это весело и не так уж стыдно. Но всё равно это не для души. Я вообще на себя на экране смотрю с трудом.
— Скоро на экраны выйдет сериал «Сталин» Владимира Бортко. В нём вы — Маленков. Мы, зрители, от режиссёра ждём чуда, а будет ли оно? Недавно на гастролях в Нижнем Игорь Миркурбанов, который играет Сталина, не решился рассказать о сериале. А что скажете вы?
— Для Игоря это действительно интересно. Когда мне предложили сыграть Маленкова, мне тоже было очень интересно, я много просмотрел про него документалки, почитал воспоминаний, что получится в итоге — увидим. Опять же, в кино главное — воля режиссёра.
— Зато в театре вы можете показать то, что чувствуете сами. Что для вас театр и какие роли стали знаковыми?
— Театр я люблю больше, чем кино, и этого не скрываю. В театре всегда знаковое то, что ты играешь сейчас. Сейчас у меня есть хороший спектакль, который я очень люблю, это «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в театре Гоголя. Я ещё и продюсер этого спектакля. И играю там Сарафанова. Поставил его замечательный актёр и режиссёр, фоменковец Кирилл Пирогов, и у него получился шикарнейший спектакль — очень тонкий, очень фоменковский.
До этого был спектакль «Тартюф», в котором мы играли с Виктором Сухоруковым: он — Тартюф, я — Оргон, но последний раз мы сыграли его лет шесть-семь назад. С Алёнушкой Яковлевой, она — моя однокурсница, играем «Скамейку» Гельмана. Я всегда мечтал в этом спектакле сыграть — и вот мечта сбылась. Александр Исаакович — гениальный драматург. Недавно он написал новую пьесу «Эйнштейн и Маргарита» — про любовь Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой и их прощание, тоже очень интересную, но не такую «народную», как «Скамейка».
А в планах сейчас «Женитьба» Гоголя, которую мы будем делать с Мишей Полицеймако: он — Кочкарёв, а я — Подколёсин. И тоже в театре Гоголя, и тоже буду ещё и продюсером. Но кто режиссёр, пока не скажу.
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