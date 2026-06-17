Актёр Александр Самойленко рассказал, почему стал чтецом общества «Знание»

— Сам не знаю. Вот честно, не могу сказать. Мне первый «Холоп» очень нравился, а второй даже больше, потому что там мне поинтереснее играть было. Тема очень актуальная, сценарий ребята написали замечательно — они работали над ним и во время съёмок, какие-то репризы доделывали. Во многом успех фильма — его режиссёр Клим Шипенко, так что скоро мы выпустим в прокат третий фильм, и, возможно, будет четвёртый. Но уже в третьем нас с Машей Мироновой не так много, поэтому он мне меньше нравится: когда я почитал сценарий, то даже расстроился (смеётся).