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У Северного вокзала вокруг деревьев выкопали глубокую траншею, повредив корни

Жители беспокоятся за сохранность зелёных насаждений.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде во время ремонта территории перед Северным вокзалом рабочие обрубили корни большой раскидистой ивы. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, люди были поражены тем, что случилось с деревом. «Вокруг него сделали глубокую траншею в человеческий рост, видно, что повредили всю корневую систему, — рассказала собеседница “Клопс”, — Потом стали заливать цементом. Есть большие сомнения, что оно после такого обращения выживет. Кто это вообще контролирует? Как возможно такое варварство?».

Ремонт территории перед входом на Северный вокзал стартовал в начале июня. Контракт стоимостью 24,5 млн рублей осваивает ООО «Мосинжиниринг».

В Калининграде подрядчик, выполняющий дорожные работы на улице Полоцкой, повредил корни деревьев и оставил стволы без защиты.

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