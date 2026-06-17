У Северного вокзала вокруг деревьев выкопали глубокую траншею, повредив корни

По их словам, люди были поражены тем, что случилось с деревом. «Вокруг него сделали глубокую траншею в человеческий рост, видно, что повредили всю корневую систему, — рассказала собеседница “Клопс”, — Потом стали заливать цементом. Есть большие сомнения, что оно после такого обращения выживет. Кто это вообще контролирует? Как возможно такое варварство?».