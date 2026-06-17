В Роспотребнадзоре рассказали, кому полезен редис

Редис является низкокалорийным продуктом и может быть полезен для пищеварения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
Специалисты пояснили, что редис почти полностью состоит из воды и пищевых волокон. Они служат питанием для полезных кишечных бактерий и помогают работе пищеварительной системы. Витаминов и минералов в редисе немного. Среди основных полезных веществ специалисты выделяют витамин С, некоторые витамины группы В и калий.
Также в корнеплоде содержатся фенольные соединения. Они работают как антиоксиданты, защищают клетки от окисления и могут замедлять процессы раннего старения. Кроме того, эти вещества усиливают действие витамина С на сердце и сосуды. Они помогают укреплять сосуды и делать кровь менее густой.
Яркий цвет редису придают антоцианы, которых особенно много в кожуре. Эти природные пигменты обладают противовоспалительным действием и помогают заживлению ран. Есть редис можно в любом возрасте, но важно соблюдать меру. Отказаться от него специалисты советуют при обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрите, панкреатите и желчнокаменной болезни.