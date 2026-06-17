В Роспотребнадзоре рассказали, кому полезен редис

Также в корнеплоде содержатся фенольные соединения. Они работают как антиоксиданты, защищают клетки от окисления и могут замедлять процессы раннего старения. Кроме того, эти вещества усиливают действие витамина С на сердце и сосуды. Они помогают укреплять сосуды и делать кровь менее густой.