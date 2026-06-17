Волгоградский музей Машкова передал картины в музей Фаберже

Как отметили в региональном комитете культуры, картины художников имеют большую ценность для волгоградского музея. «Портрет неизвестной в черном платье» Константина Маковского поступил в фонд в 1960 году и стал одной из первых картин в собрании Сталинградского музея изобразительных искусств.