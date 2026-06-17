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В Свердловской области через реку Туру построят мост

Мост через реку Туру соединит село Усть-Слада и деревню Бочкарева.

Источник: Администрация Верхотурского муниципального округа

В Свердловской области начали строить мост через реку Туру. Он соединит два населенных пункта — село Усть Усладу и деревню Бочкарева. Сейчас на объекте начали работы по возведению опор моста. Строительство выполняет ГК «Магистраль».

— Село Усть-Салда и деревня Бочкарёва, расположенные на противоположных берегах реки Туры, много лет соединены только подтапливаемым пешеходным мостом. Во время паводков и половодья транспортное сообщение между населёнными пунктами существенно осложняется, а порой и вовсе прерывается, — сообщили в администрации Верхотурского муниципального округа.

Строительство начали в феврале 2026 года. За это время провели подготовительные работы и подготовили строительную площадку. Исходя из проекта, рабочие реконструируют дорогу длиной 650 метров, построят новый мост протяженностью 320 метров и отремонтируют подъездные дороги к населенным пунктам. Также на мосту оборудуют тротуар. Завершить работы планируют 8 сентября 2028 года.