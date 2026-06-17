В Свердловской области через реку Туру построят мост

— Село Усть-Салда и деревня Бочкарёва, расположенные на противоположных берегах реки Туры, много лет соединены только подтапливаемым пешеходным мостом. Во время паводков и половодья транспортное сообщение между населёнными пунктами существенно осложняется, а порой и вовсе прерывается, — сообщили в администрации Верхотурского муниципального округа.