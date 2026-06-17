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Сильные дожди снова обрушатся на Нижегородскую область 17 июня

Водителям стоит ехать медленнее и по возможности не проезжать через низины.

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает: уже в ближайшие часы, 17 июня, в регионе начнутся интенсивные дожди. Неблагоприятная погода сохранится и в ночь на 18 июня.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать осторожность. Наибольший риск во время ливней возникает для автомобилистов: из‑за осадков заметно ухудшается видимость, грунтовые дороги и обочины становятся скользкими и могут размываться — это нередко приводит к заносам. Водителям стоит ехать медленнее и по возможности не проезжать через низины.

Ранее смерч заметили рыбаки на Горьковском водохранилище.

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