Сильные дожди снова обрушатся на Нижегородскую область 17 июня

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает: уже в ближайшие часы, 17 июня, в регионе начнутся интенсивные дожди. Неблагоприятная погода сохранится и в ночь на 18 июня.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать осторожность. Наибольший риск во время ливней возникает для автомобилистов: из‑за осадков заметно ухудшается видимость, грунтовые дороги и обочины становятся скользкими и могут размываться — это нередко приводит к заносам. Водителям стоит ехать медленнее и по возможности не проезжать через низины.
Ранее смерч заметили рыбаки на Горьковском водохранилище.
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