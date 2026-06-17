Парк Победы в Калининграде признали объектом культурного наследия

Мемориальный комплекс «Парк Победы» в Калининграде официально включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ подписала Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
Речь идет о мемориальном комплексе «Парк Победы», расположенном между ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева и Гвардейским проспектом. Одновременно власти утвердили предмет охраны, границы территории и режим ее использования.
Согласно документу, под охрану взята не только сама территория парка, но и его историческая планировочная структура, рельеф, дорожно-тропиночная сеть, элементы озеленения и расположенные на территории мемориальные объекты. В их числе — «Стена Славы», памятник-мемориал «Воинам-разведчикам», памятник пограничникам всех поколений, братская могила советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, одиночное захоронение Петра Андреева, а также «Аллея памяти».
В предмет охраны также включены композиционные решения мемориалов, тексты эпитафий и надписей, архитектурные элементы памятников и ротонда главного входа в парк с надписью «Парк Победы».
Как отмечается в документации, парк расположен к западу от мемориального ансамбля 1200 воинам 11-й гвардейской армии и является его естественным продолжением. Территория находится в границах исторического второго вального обвода Кёнигсберга и сохраняет элементы исторического ландшафта.
Приказом установлен режим использования территории. В границах объекта запрещается новое капитальное строительство, размещение рекламы и автостоянок, движение транспорта вне существующей дорожной сети, вырубка деревьев за исключением санитарных мероприятий, а также деятельность, способная нанести ущерб историческому ландшафту и мемориальным объектам.
При этом допускаются работы по благоустройству и озеленению территории, установка памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, ремонт инженерной инфраструктуры, размещение малых архитектурных форм, строительство дорожек и пешеходных мостов.
Ранее сообщалось, что «Парк Победы» получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в реестр объектов культурного наследия. Эксперты отмечают, что территория парка относится к числу исторических районов Кёнигсберга. Согласно документу, в XVII веке здесь располагались элементы оборонительного кольца крепости, включая земляные валы и бастионы. Позднее территория неоднократно перестраивалась, а в конце XIX — начале XX века была преобразована в зеленую зону отдыха по концепции ландшафтного архитектора Эрнста Шнайдера. К концу 1920-х годов здесь сформировалась полноценная парковая территория с прудом, холмом и прогулочными дорожками.
После штурма Кёнигсберга в 1945 году на Гвардейском проспекте разместили мемориал воинам 11-й гвардейской армии. На вершине холма в северо-западной части парка появилась братская могила советских солдат, позже — одиночное захоронение сотрудника органов безопасности П. А. Андреева. В 2000 году территория получила современное название «Парк Победы», а в 2011 году была включена в список выявленных объектов культурного наследия.