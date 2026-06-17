Парк Победы в Калининграде признали объектом культурного наследия

Согласно документу, под охрану взята не только сама территория парка, но и его историческая планировочная структура, рельеф, дорожно-тропиночная сеть, элементы озеленения и расположенные на территории мемориальные объекты. В их числе — «Стена Славы», памятник-мемориал «Воинам-разведчикам», памятник пограничникам всех поколений, братская могила советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, одиночное захоронение Петра Андреева, а также «Аллея памяти».