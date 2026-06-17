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Воронежцев предупредили о фейке с запретом продажи алкоголя на кассах

В телеграм-каналах разгоняют дезинформацию.

Источник: Комсомольская правда

В воронежских телеграм-каналах пишут, что Госдума собирается запретить продавать алкоголь на кассах в супермаркетах. На самом деле это ни что иное, как дезинформация, основанная на частном мнении председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Его инициативу подают как решенное дело, используя в качестве кликбейта.

— Госдума не рассматривает никаких соответствующих ограничений. Депутат Леонов уже выступал с подобными инициативами, но они также не получили поддержки, — сообщил канал «Война с фейками».

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