В двух районах Ростова из-за порывов на сетях ограничили подачу воды

17 июня в двух районах Ростова-на-Дону до вечера ограничили подачу воды из-за порывов на коммуникациях. Ремонт уже ведется. Об этом со ссылкой на АО «Ростовводоканал» сообщает глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.