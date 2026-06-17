Империя на миллиард рублей. Хабаровские следователи вышли на крабовую ОПГ

Аян — крошечный посёлок на севере Хабаровского края, куда самолёт из Хабаровска летит несколько часов. Здесь нет ресторанов, заказывающих камчатского краба в аквариумах, зато есть промысловые суда, холодильные цеха и прямой выход в Охотское море. На этом и построили свой бизнес шестеро местных жителей, которые, по версии следствия, три года выкачивали из моря краба, варили, упаковывали и продавали его без малейшего намёка на легальность. Четверть миллиона килограммов живого краба — камчатского и синего — прошли мимо кассы, мимо квот и мимо правил.
Подробности дела — в материале hab.aif.ru.
«У нас всё по закону!».
На днях в просторную квартиру с дорогим интерьером, расположенную в центре краевой столицы, пришёл с визитом отряд УФСБ. Хозяин — полный мужчина с залысиной, встретивший гостей в форме в одних семейниках — тут же был уложен лицом в пол, на его запястьях защёлкнулись наручники. Далее его препроводили на кухню, где посвятили в курс дела.
«Вы являетесь подозреваемым по уголовному делу по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенных организованной группой в особо крупном размере. В квартире будет проведён обыск. Перед началом обыска предлагаю выдать запрещённые в гражданском обороте предметы и документы», — сухо сказал следователь.
Всё началось в январе 2023 года. Как считает следствие, этот же мужчина, попавший на оперативное видео задержания — тогда ещё не обладавший ни внушительных размеров финансами, нажитыми с браконьерства, ни внушительных размеров животом — собрал вокруг себя людей, распределил роли и запустил схему, которая проработала до марта 2026-го. Масштаб впечатлил даже видавших виды оперативников Пограничного управления ФСБ, чьи материалы легли в основу дела.
Группа делилась на три звена. Первое уходило в море: добывало живого краба, сортировало его, варило и составляло бумаги с придуманными цифрами о законном промысле. Второе звено осело на берегу — в цехе посёлка Аян краба перерабатывали полностью: доводили до готовой продукции, упаковывали и складировали без маркировки. Третье отвечало за реализацию на территории Хабаровского края.
«С января 2023 по март 2026 года один из жителей края создал и осуществлял руководство деятельностью преступного сообщества, целью которого являлась незаконная добыча камчатского и синего краба, обитающих в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района», — сообщили hab.aif.ru в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Фиктивные документы в этой конструкции играли роль дымовой завесы. Краб должен был выглядеть легальным — иначе его путь от ловушки до прилавка обрывался бы слишком быстро. Поэтому на бумагах рисовали разрешённый промысел, а в реальности море отдавало гораздо больше, чем дозволено.
250 тонн добычи и миллиардный доход.
За три года, по подсчётам следствия, из Охотского моря незаконно извлекли более 250 тысяч килограммов живого краба. В привычных величинах это 250 тонн деликатеса, за который в магазинах и ресторанах просят серьёзные деньги. В уголовном деле эта цифра превращается в ущерб водным биоресурсам — более миллиарда рублей.
Сумма эта складывается не из рыночной цены крабовой фаланги. Ущерб рассчитывается по специальным таксам, которые учитывают вред популяции, время добычи, вид ресурса и способ вылова. Потому что незаконный промысел бьёт не только по бюджету. Он расшатывает запасы, подрывает воспроизводство и ставит в неравное положение легальные предприятия, работающие по квотам и разрешениям.
Краб — один из самых дорогих объектов дальневосточного промысла. Высокая цена, удалённые районы добычи, сложность контроля и возможность быстро превратить живой ресурс в товар создают для браконьеров убийственно выгодную математику. Именно поэтому криминальный интерес к нему не угасает годами.
Цех без маркировки и суда под арестом.
Отдельная линия в деле — береговая переработка. В одном из цехов Аяна, по версии следствия, незаконно добытого краба доводили до товарного вида, упаковывали и хранили без маркировки. Для обычного покупателя маркировка — мелочь, которую он и не разглядывает. Но в рыбной отрасли это след товара: кто добыл, где, когда, на каком основании. Если маркировки нет, происхождение краба растворяется в тумане, и браконьерская продукция без проблем смешивается с легальной.
В таких делах цех на берегу оказывается не менее важным звеном, чем судно в море. Краба добывают на воде, но товарную форму, упаковку и шанс попасть на прилавок он получает именно здесь.
Сейчас следствие уже наложило арест на рыболовецкие суда, расчётные счета и имущество подозреваемых. Общая сумма арестованных активов превысила 450 миллионов рублей. Прошли обыски по местам жительства фигурантов, изъяты телефоны, компьютеры, документация. Один из участников объявлен в розыск.
Почему краб так манит нарушителей.
Крабовый промысел на Дальнем Востоке годами остаётся в фокусе правоохранителей и рыбнадзора. Причина лежит на поверхности: это дорогой ресурс с коротким путём от вылова до продажи. Легальные предприятия живут по квотам, разрешениям, срокам и отчётности, несут затраты на контроль, учёт и налоги. Браконьерская схема просто вырезает из этой цепочки самое важное — законное право на добычу.
Страдают от этого не только запасы краба. Страдают ещё и добросовестные компании, которые платят за доступ к ресурсу, соблюдают правила и вынуждены конкурировать с теми, кто затрат на законность не несёт. К тому же, нельзя игнорировать экологическую сторону: краб не восстанавливается мгновенно, и чем активнее его выгребают из моря без всякой меры, тем выше риск для популяции, особенно когда добыча идёт годами и прикрывается документами, нарисованными от руки.
Дело ещё не на закрыто.
Крабовое дело на миллиард рублей выбивается своим масштабом даже для региона, где браконьерство не редкость. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества». Ущерб государству следствие оценило более чем в миллиард рублей.
Пока речь идёт о подозреваемых, а не об осуждённых. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства, и круг фигурантов может расшириться. В таких расследованиях важно добраться не только до тех, кто выходил в море и стоял у варочных котлов, но и до тех, кто помогал с бумагами, перевозкой, хранением и сбытом — чем в данный момент и занимаются правоохранители.